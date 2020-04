Sosa: "Sogno il ritorno all'Estudiantes"

José Sosa, ex Milan e Napoli, oggi in Turchia al Trabzonspor, parla del suo futuro: "Il mio contratto termina a giugno, ma con la situazione attuale non so cosa succederà. Si dice che la FIFA autorizzerà a estendere i contratti perché sono molti i casi come il mio. La mia idea è tornare all'Estudiantes. Ho avuto la fortuna di tornarci dopo l'esperienza al Bayern e se dovessi tornare in patria lo farei con la maglia biancorossa".