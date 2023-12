Spalletti avvisa Donnarumma: "Deve mettere mano a sé stesso"

Gianluigi Donnarumma è avvisato: deve metter mano a sé stesso. L'ha detto a chiare lettere Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale che in una recente intervista rilasciata a 'Sky Sport' è stato interrogato sui recenti errori commessi col PSG da quello che nelle ultime partita dell'Italia è stato il suo capitano: "Il problema è sempre lo stesso, come ti poni con quello che è il tuo ruolo e con quella che è la tua carriera. Lui ha bisogno di mettere mano a sé stesso, perché fa vedere ogni tanto di perdere di continuità. C'è solo un modo per mantenere il livello sul lungo periodo: allenarti e disciplinarti bene a livello mentale".

Espulso dopo 9 minuti nell'ultima sfida di Ligue 1 contro il Le Havre, Donnarumma in precedenza era stato protagonista di un clamoroso nella sfida contro il Monaco e tutt'altro che impeccabile anche nell'intervento che ha deciso la sfida di Champions contro il Newcastle. A Parigi, dopo l'ultima partita, tanti tifosi invocano la titolarità di Arnau Tenas e anche in Nazionale le gerarchie potrebbero cambiare visto che Guglielmo Vicario in Premier League si sta imponendo come uno dei punti di forza del Tottenham.