Spalletti spiega perché ha richiamato subito Tonali in Nazionale

vedi letture

"Ho passato un'estate bruttissima, pensando all'ultima gara del l'Europeo". Luciano Spalletti ritrova la Nazionale, nel primo ritiro dopo il disastro di Euro 2024, e non fa giri di parole: "Mi sento responsabile di quel che è successo - ha detto il ct azzurro prima conferenza stampa da Coverciano, in vista della Nations League - I giocatori sono totalmente sollevati da queste responsabilità, come ho detto loro anche oggi: ho messo troppa pressione addosso, non ho dato il tempo di gustarsi la maglia azzurra addosso. Ora devo essere il primo a cambiare e a credere di avere una forza diversa sui miei giocatori".

In conferenza stampa, poi, lo stesso Spalletti si è soffermato su alcuni singoli, tra cui Tonali: "Si è allenato regolarmente, è un giocatore sul quale noi riponiamo molta fiducia e viene dentro. E' uno di quelli che ho sentito più di tutti in questo periodo, il ragazzo ha riflettuto molto e questo è un motivo in più per portarlo con noi".

Questa la lista dei 23 calciatori convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).