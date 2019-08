Sportitalia - Fassone "Volevo Maldini a lavorare con me e Mirabelli"

Ai microfoni di Sportitalia, Marco Fassone ha parlato così di Maldini: "Io a Maldini avevo proposto di lavorare con noi. Il mio ideale era un Milan con Maldini e Mirabelli che si completassero per quanto riguarda l’esperienza. Un profilo con anni di esperienza e un grande campione. Paolo ha fatto le sue scelte. Perché si Gazidis? Immagino ci siano dei risvolti che facciano vedere a Maldini questo progetto più interessante, che una collaborazione con Boban e Leonardo gli piaccia di più di quella con Mirabelli e una disponibilità economica che non avevo io. IL Milan ora ha deciso di spendere molto di più sotto l’aspetto dirigenziale, prima eravamo io e Mirabelli ora sono in di più. Hanno investito sotto questo aspetto”.