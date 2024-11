Stam: "Il Milan può credere ancora nello scudetto. Quando si cambia allenatore bisogna essere pazienti"

Jaap Stam, ex difensore rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il momento del Milan dopo la bella vittoria di Madrid: "II Milan sta crescendo e lo sviluppo del progetto sta andando molto bene. In Serie A non è ancora in cima alla classifica, ma avrà la possibilità di avvicinarsi alle prime posizioni: sono stati giocati solo tre mesi e restano ancora tante giornate. Se il Milan può sognare ancora lo scudetto? Sì, perché anche le altre lasceranno punti per strada. Nell'arco di un campionato prima o poi succede da tutti".

Finora però i risultati della squadra di Fonseca sono stati piuttosto altalenanti: "Non bisogna essere preoccupati o delusi. Questa squadra migliorerà e mostrerà tutte le sue qualità. Quando si cambia allenatore bisogna essere pazienti, ma i giocatori in grado di fare la differenza il Milan li ha".