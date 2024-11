Stam su Leao: "A Madrid è stato decisivo e ha confermato di avere doti fuori dal comune"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jaap Stam, ex difensore olandese del Milan, ha parlato anche di Rafael Leao che è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dei rossoneri in casa dl Real Madrid in Champions League. Ecco il suo pensiero sull'attaccante portoghese: "A Madrid è stato decisivo e ha confermato di avere doti fuori dal comune".

Stam ha poi speso bellissime parole per il connazionale Tijjani Reijnders: "Tijjani sa fare tutto: è bravo nel lanciare, nel portare la palla e nell'uscire dal pressing, ma sa anche arrivare alla conclusione. Non dico che sia già uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma lo diventerà perché sono convinto che non abbiamo ancora visto tutto il suo potenziale. II Milan fa bene a tenerselo stretto perché probabilmente i top club della Premier League lo staranno già seguendo".