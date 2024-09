Sull'arrivo al Milan, Zambrotta: "Avevo voglia di tornare in Italia"

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero e campione del mondo con l'Italia nel 2006, è stato protagonista dell'ottavo episodio del podcast ideato e programmato da Milan TV “Unlocker Room“. Questi gli spunti più interessanti della speciale intervista all'ex difensore milanista.

Come arriva il Milan? "C'è stata la possibilità dopo due anni a Barcellona. Io avevo comunque quattro anni di contratto, però avevo la necessità di tornare comunque in Italia per motivi miei personali. Tramite poi i vari Gattuso, i vari Nesta, i vari Pirlo insomma, di dire che avevo la voglia di tornare in Italia e quindi la priorità era comunque quella di tornare in una grande squadra come il Milan, perché comunque avevo tanti miei compagni, da Gattuso, a Pirlo, Ambrosini...È nato dalla volontà di tornare in italia e diciamo anche di un'insistenza su vari amici e giocatori che giocavano al Milan in quell'epoca".