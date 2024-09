Sullo svincolato Simon Kjaer ci sono gli occhi del Venezia

Chiuso il mercato, c'è ancora una lunga lista di giocatori svincolati che possono essere ancora presi dalle varie squadre. In questo lungo elenco c'è anche Simon Kjaer, ex difensore rossonero il cui contratto con il Milan è scaduto lo scorso 30 giugno. Il giocatore danese non ha ancora trovato una squadra, ma non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia in quanto il suo nome è sul taccuino di Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia.

Il focus di TMW sui 100 migliori svincolati dal mondo (aggiornato al 5 settembre)

PORTIERI

Antonio Adan (37, Spagna)

Etrit Berisha (35, Albania)

Benoit Costil (37, Francia)

Loris Karius (31, Germania)

Tomas Koubek (32, Repubblica Ceca)

Eugenio Lamanna (35, Italia)

Antonio Mirante (41, Italia)

Keylor Navas (37, Costa Rica)

Jiri Pavlenka (32, Repubblica Ceca)

Emiliano Viviano (38, Italia)