Suso: "Troppa confusione al Milan. Un giorno mi piacerebbe tornare a giocare in Italia"

Intervenuto da Sky, Suso ha commentato così il momento del Milan: "Negli ultimi mesi, la situazione al Milan non era bella, c'era confusione. Abbiamo cambiato tanti allenatori, dirigenti e anche la proprietà. Ho avuto la possibilità di venire al Siviglia e l'ho sfruttata. Tornare in Serie A? Io sono molto legato al calcio italiano e all'Italia. Mi piacerebbe tornare a giocare in Italia un giorno. Anche a Genova sono stati sei mesi bellissimi".