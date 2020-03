Il Siviglia di Suso ha vinto 3-2 contro l'Osasuna, faticando non poco nonostante l'inferiorità numerica degli avversari dal 54'. Gli andalusi sono stati rimontati dal 2-0 al 2-2, per poi trovare la vittoria al 93' con un gol di En Nesyri. L'ex attaccante rossonero non è partito titolare, subentrando al minuto 66' al posto di Marcos Lopes: ventiquattro minuti quindi per Suso.