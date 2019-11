Taibi: "Non mi aspettavo Milan e Napoli così indietro in classifica"

A Radio Marte, Massimo Taibi, ex portiere rossonero, ha commentato così il match di sabato a San Siro tra Milan e Napoli: "Non mi aspettavo che il Milan potesse avere solo 13 punti in classifica fin qui, ma non mi aspettavo neppure un Napoli così indietro. Magari non pensavo fosse al livello di Juve e Inter, ma appena a ridosso. Il calcio, però, è bello anche per questo e sono certo che il Napoli con un po’ di tranquillità riuscirà a recuperare il terreno perduto. Ancelotti non so se abbia perso appeal nello spogliatoio, da fuori è difficile giudicare certe cose. Credo che Ancelotti abbia il carisma giusto per venire fuori da questa situazione e se avesse avuto un sentore, si sarebbe fatto da parte. Ancelotti ha in mano lo spogliatoio e avrà modo di dimostrare il suo valore: sono certo che risalirà la china".