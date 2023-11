Tanti auguri a Nigel De Jong! L'ex Milan compie 39 anni

Oggi è il compleanno di Nigel De Jong. Il centrocampista olandese venne acquistato dal Milan nel 2012 e rimase in rossonero fino al 2016, completando 4 stagioni. Ecco i suoi numeri con il Milan: 96 presenze e 7 gol. De Jong diventò uno dei cardini della squadra rossonera in un periodo difficile, di transizione, come quello della sua permanenza al Milan. Per le sue prestazioni e la sua grinta divenne in breve tempo un beniamino dei tifosi.

Arrivato dal Manchester City, De Jong debuttò il primo settembre 2012 nel match di campionato contro il Bologna, vinto 3-1 fuori casa. La sua ultima presenza in rossonero fu il 13 dicembre 2015, Milan-Verona 1-1.