Tanti auguri a Nigel De Jong: l'olandese compie 38 anni

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Oggi festeggia il compleanno Nigel De Jong, centrocampista olandese che ha militato nel Milan per quattro stagioni lasciando un bel ricordo di sè e conservandone a sua volta uno ottimo del Milan, come dimostrano i commenti di incitamento alla squadra che spesso posta sui social anche in tempi recenti. Come riporta il sito magliarossonera.it l'olandese ha totalizzato 96 presenze totali in rossonero condite da 7 reti, una delle quali decise un Derby della Madonnina.