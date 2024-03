Tanti auguri ad Alessandro Nesta! Il messaggio social del Milan

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 12:50 Gli ex

Oggi la famiglia rossonera festeggia uno dei difensori più forti che il Milan ed il calcio italiano e mondiale abbia mai conosciuto: Alessandro Nesta. L’occasione è il suo 48esimo compleanno. Nato a Roma il 19 marzo 1976, Nesta in carriera ha vestito le maglie della Lazio, del Milan, del Montreal Impact e del Chennaiyin. Con i rossoneri "Tempesta Perfetta" ha disputato 326 partite in 10 stagioni (dal 2002/03 al 2012/13), vincendo 2 Scudetto (2002/03-2010/11), 2 Supercoppe Italiane (2004, 2011), 1 Coppe Italia (2003o), 2 Supercoppa Europea (2003, 2007), 2 Champions League (2003-2007) ed 1 Mondiale per Club FIFA (2007).

Un giorno del genere non poteva non essere celebrato dal Milan, che sui propri canali social ha scritto così ad Alessandro Nesta: "Uno dei migliori difensori ad aver onorato il campo! Tanti auguri, Sandro!".