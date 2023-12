Tassotti: "Milan, a gennaio un difensore centrale è indispensabile". E poi consiglia un giovane ucraino...

A gennaio il Milan dovrà necessariamente muoversi sul mercato di gennaio, in particolare in difesa dove dovrà arrivare almeno un difensore centrale visti i lunghi infortuni di Kalulu e Thiaw. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Mauro Tassotti ha parlato così del mercato invernale del Diavolo: "Penso che un difensore centrale sia indispensabile, ne è rimasto soltanto uno... Poi bisogna prendere una decisione su Jovic, perché non si può chiedere sempre a Giroud di giocare tre partite di alto livello in una settimana".

L'ex terzino ha anche voluto consigliare anche un giocatore al Milan: "Dico Sudakov, che ho avuto nella nazionale ucraina. Leggo che si parla di lui e per me è interessante. Certo, so che è difficile portarlo qui dall’Ucraina". Georgiy Sudakov è un centrocampista offensivo classe 2002 dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina.