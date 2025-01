Tassotti su Van Basten: "Anche se giocava con una gamba sola riusciva a fare la differenza"

Mauro Tassotti, ex terzino rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Marco van Basten: "Una parola per definire Van Basten? Eleganza. Raro che un giocatore così alto fosse capace di unire tecnica, eleganza e soprattutto efficacia. Marco era molto simile a Cruijff, che era l'idolo di una generazione, anche il mio. Le cose più belle che ha visto fare a Van Basten? Ricordo un gol in rovesciata segnato quando era ancora all'Ajax, alto nel sette, grazia e potenza.

Ma anche con noi ha fatto gol bellissimi e soprattutto utili. Mi viene in mente una rete all'Empoli in casa, eravamo sullo 0-0 e non riuscivamo a schiodarci da lì. Lui è entrato più o meno a mezzora dalla fine e ha fatto un gol molto bello, con una finta di corpo e un tiro da fuori area che avrebbe spiazzato chiunque. Anche se giocava con una gamba sola riusciva a fare la differenza. Marco è stato davvero un giocatore speciale, eppure io di campioni ne ho visti. Ma si muoveva con una leggerezza e una intelligenza indescrivibili".