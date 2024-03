Tassotti sul Milan: "La base c’è ed è solida, non servono rivoluzioni. Zirkzee può essere il 9 giusto"

Mauro Tassotti, ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan: "L’anno scorso i nerazzurri hanno chiuso a 18 punti dal Napoli. Quest’anno, a marzo, hanno lo scudetto in tasca. Nel giro di una stagione può cambiare tutto, anche al Milan: la base c’è ed è solida, non servono rivoluzioni.

Cosa serve? Alcune zone del campo vanno rinforzate, a partire dal centravanti. Leggo che il Milan segue 4-5 profili tra cui Zirkzee, che mi piace. È giovane ma sembra già un giocatore importante. Il passaggio dal Bologna al Milan sarebbe delicato, ma lui ha già vissuto in uno spogliatoio di alto livello come quello del Bayern. Ha grandi capacità tecniche e una fisicità importante. Può essere il 9 giusto. In difesa va capito quale sarà il futuro di Kjaer e chi potrà affiancare con continuità Tomori. Kalulu e Thiaw sono due ottimi giovani, sono cresciuti molto, ma in questa stagione hanno sofferto gli infortuni perdendo ritmo".