Tassotti: "Tomori è bravissimo nei recuperi. Calabria? Grande stagione, merita anche la considerazione azzurra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex terzino rossonero Mauro Tassotti, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Fikayo Tomori e di Davide Calabria: "Tomori è bravissimo nei recuperi, ha una velocità impressionante. Anticipa tanto, è sempre aggressivo: per caratteristiche mi ricorda Vierchowod. Calabria? L’ho sempre seguito con simpatia, difeso e apprezzato per la crescita costante. E' importante avere un giocatore in prima squadra che arriva dal settore giovanile, è un segnale per tutto il club. E' stato autore di una grande stagione, merita anche la considerazione azzurra".