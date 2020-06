Tentata rapina ai danni di Cristante: due persone hanno provato a rubargli l'orologio

Brutta avventura per Bryan Cristante, ex centrocampista rossonero ora alla Roma. Il giovane calciatore, come riporta sport.sky.it, si trovava nel quartiere Prati, quando due persone a bordo di uno scooter hanno tentato di sfilargli il Rolex dal polso. Cristante è riuscito a fuggire e i ladri si sono dileguati: su quanto accaduto è stata presentata una denuncia alla Polizia.