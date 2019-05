Terim: "Il Milan può tranquillamente vincere le prossime tre partite e qualificarsi per la Champions"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fatih Terim, ex tecnico rossonero, ha commentato così la corsa del Milan al quarto posto: "Ho visto la classifica di Serie A. I rossoneri sono a tre punti dalla zona Champions. Non è perso niente. Anzi, una grande società come il Milan ha nel suo dna la possibilità di realizzare imprese importanti. Per me la squadra di Gattuso può tranquillamente vincere le prossime tre partite e qualificarsi per la Champions. È tutto nelle sue mani".