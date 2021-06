Terim su Calhanoglu: "Credo molto in lui. Indossa il 10 del Milan, solo certi giocatori possono permetterselo"

Intervistato dal Corriere della Sera, Fatih Terim, ex allenatore rossonero e della nazionale turca e attuale tecnico del Galatasaray, ha parlato così di Hakan Calhanoglu: "Credo molto in lui, l’ho fatto debuttare in Nazionale a 19 anni. Indossa il 10 del Milan, che è stato di Rivera, Gullit, Seedorf e Rui Costa: solo certi giocatori possono permetterselo. Ha allargato il repertorio, è più partecipe e sarà un uomo chiave per la Turchia. Essere tifoso del Galatasaray è un altro plus (ride, ndr)".