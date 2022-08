Ternana e SudTirol sull'ex Milan Jose Mauri, svincolato dopo la MLS

Fonte: tuttomercatoweb.com

Non ci sarebbe solo la Ternana sulle tracce di José Mauri, ex centrocampista del Milan attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura in MLS con Kansas City. Stando a quanto riportato dal Corriere dell'Alto Adige l'italo argentino sarebbe uno degli obiettivi per la mediana del SudTirol assieme ad Andrea Schiavone, ex Salernitana anch'esso svincolato.