Thiago Silva: "Non tornerò alla Fluminense, ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa"

Thiago Silva, ex difensore rossonero, è intervenuto in una diretta Instagram e ha annunciato che il suo futuro non sarà in Brasile: "Sono enormemente grato alla Fluminense per tutto quello che mi ha dato ma ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa". Il centrale verdeoro ha il contratto in scadenza con il PSG al 30 giugno 2020, un contratto che non verrà prolungato, lasciando libero il calciatore di firmare liberamente già dal primo luglio. Si è parlato anche di un possibile ritorno al Milan.