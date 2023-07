Thiago Silva: "Sogno di tornare al Fluminense, ma i miei figli non vogliono vivere in Brasile"

Un'altra stagione in Europa, poi il ritorno in Brasile. Sono questi i programmi di Thiago Silva, che sogna di tornare a casa e di vestire di nuovo la maglia del Fluminense, la squadra in cui è cresciuto. L'ex difensore del Milan, però, ammette che potrebbe esserci un ostacolo: "Ora il futuro appartiene a Dio. Tutti sanno quanto desideri tornare al Fluminense, ma oggi è difficile parlare con la mia famiglia: i miei figli non vogliono vivere in Brasile. Quindi è una situazione molto complicata, ma abbiamo ancora un anno per riflettere e capire cosa faremo l'anno prossimo", ha detto il giocatore classe 1984 a Globoesporte.

Un cerchio da chiudere dopo 22 anni - Thiago Silva è cresciuto nel settore giovanile del Flu, lasciato nel 2002. Tre anni dopo, nel gennaio del 2005, si trasferì al Porto, dove però rimase solo 6 mesi. Una prima avventura europea non indimenticabile, con la tappa alla Dinamo Mosca durata altri 6 mesi e il ritorno prima in prestito, poi a titolo definitivo, proprio nella squadra di Rio de Janeiro, che poi nel 2009 lo cedette al Milan. In rossonero tre stagioni e uno Scudetto, prima di diventare leggenda nel PSG e di vincere la Champions con il Chelsea.