TMW - Al Nasr a caccia di un nuovo allenatore: contatti in corso con l'ex Milan Gattuso

Due punti nelle ultime quattro giornate di campionato, l'Al Nasr è alla ricerca di un nome forte per la panchina ed è pronto a congedare il portoghese Pedro Emanuel. Il primo obiettivo della dirigenza saudita è un italiano, quel Gattuso attualmente libero dopo l'avventura a Napoli e la parentesi alla Fiorentina conclusa ancor prima di cominciare.

I contatti sono in corso, c'è da trovare la giusta quadra su programmi e numeri. Non è scontato che ciò avverrà ma oggi Gattuso è la prima opzione per il club dell'Arabia Saudita.