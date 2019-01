TMW - Paramatti: "Inzaghi alla seconda esperienza in Serie A, non è l'unico colpevole"

Mihajlovic si appresta dunque a cercare di risolvere i problemi del Bologna. Il tecnico serbo prende il posto di Inzaghi in una situazione di classifica molto complicata. "C'era da dare un cambio e una scossa all'ambiente. I risultati parlano chiaro, non era quel che ci si aspettava nè quello che merita la piazza", dice a Tuttomercatoweb.com Michele Paramatti, grande ex rossoblù. "Le colpe di Inzaghi devono essere divise con i dirigenti? Paga sempre l'allenatore, è la cosa più semplice. Ma la squadra allestita non era all'altezza di un campionato con certe aspettative".

Deluso comunque da Inzaghi?

"Era alla seconda esperienza in A e ci può stare che non abbia saputo gestire una squadra non all'altezza. Non lo giustifico però non è l'unico colpevole".

Mihajlovic adesso è il nome giusto?

"A livello di temperamento può trasmettere molto però c'è la necessità di intervenire sul mercato per trovare qualche elemento con cui fare il cambio di passo. Dove interverrei? Dico solo che servirebbero giocatori con grande carica e che in campo possano dare una scossa al gruppo".