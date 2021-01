TMW RADIO - Braglia: "Milan, Mandzukic sarebbe importante"

L'ex portiere rossonero Simone Braglia ha parlato così a TMW Radio del possibile arrivo al Milan di Mario Mandzukic: "Approvo, mi sembra sia buono. SI va ad aggiungere esperienza in una squadra giovane. Avere uno così in campo è fuori è importantissimo. I campionati si vincono nell'ultimo mese e mezzo e il Milan manca di esperienza. Per questo il suo inserimento sarebbe molto importante. Darebbe una mano come ha fatto Ibrahimovic".