TMW Radio - Braglia sul Milan: "Sono battute d'arresto salutari. Tonali? Ci vuole tempo"

L'ex portiere Simone Braglia a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato delle italiane in Europa League. Ecco le sue parole:

Lille, impegno sottovalutato dal Milan?

"Donnarumma ne ha fatte di cotte e di crude ieri sera ma può capitare. Credo che ieri sera si è visto che il Milan per certi traguardi non è ancora pronto, ma è normale con una squadra così giovane. Sono battute d'arresto salutari. Il Lille è una squadra di tutto rispetto e ha palesato tutti i limiti di questo Milan".

Ibrahimovic ieri è sembrato stanco. E poi ha avuto un'uscita infelice:

"Non si possono fare distinzioni per alcuni giocatori. La società deve esserci in questi aspetti di comunicazione. Ibra è importante ma non deve esimersi dalle regole del gruppo".

Anche Tonali fatica ad emergere...

"Ci vuole tempo, non è facile entrare in un contesto già collaudato e non si può pensare che prenda subito in mano le redini del gioco. Per gradi diventerà un ottimo giocatore".