TMW RADIO - Cuoghi: "Milan, giusto tenere Tonali. Giroud meglio di Dzeko"

L'ex calciatore e tecnico Stefano Cuoghi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Tonali, il Milan pensa a riscattarlo con lo sconto. Che ne pensa?

"Credo abbia avuto qualche difficoltà, ha giocato a tre come vertice basso ma il Milan gioca a due e ha trovato difficoltà. Poi cambiare da Brescia a Milano è un salto importante. Credo che dandogli tempo e fiducia darà molto di più. Un anno di apprendistato credo sia tato fondamentale".

Dzeko-Giroud, chi prendere per l'attacco?

"Sono più per i giovani, ma tra i due sceglierei Giroud, perché Dzeko ha dato già il massimo e il suo stipendio è molto alto. Hanno già speso tanto per Ibrahimovic. Tra i giovani prenderei Vlahovic, ha fatto vedere grandi cose. Ha cambiato totalmente atteggiamento in campo nella seconda parte di campionato".