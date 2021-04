TMW RADIO - Daino sul momento del Milan: "Calo fisico evidente"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex difensore rossonero Daniele Daino, il quale ha commentato così il momento del Milan di Pioli: "Il Milan avrebbe dovuto giocarsi fino alla fine le sue chance con tante altre squadre. Ci sta perdere come col Sassuolo, che ha fatto una grande partita ma quando c'è stato il calo fisico dei rossoneri. Il calo per il Milan c'è dal girone di ritorno. Ha fatto una grande cavalcata e finora è stata una grande stagione. La situazione è normale, visto che è partita molto presto la sua stagione. E' stata una bella partita, con un ottimo approccio del Milan ma poi è venuta meno la benzina, anche per i cambi ritardati di Pioli. Dopo il pareggio ha perso il controllo della partita. Per come l'ha costruita tre punti meritati del Sassuolo".