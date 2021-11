TMW RADIO - Incocciati: "Giusto il rinnovo di Pioli, ma ora deve vincere"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex rossonero Giuseppe Incocciati. Ecco le sue parole su Stefano Pioli: "Ritengo che Pioli abbia dimostrato di aver fatto bene. Era difficile farlo in questo momento del Milan. Bene fa il club a rinnovare con lui, ma non basta al Milan fare buone cose, si deve puntare le vittorie e raggiungerle, che siano Coppa Italia o campionato. Da qui in avanti Pioli avrà un compito arduo e difficile. Vincere non è mai così semplice".