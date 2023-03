TMW RADIO - Incocciati: "Milan sfavorito contro il Napoli, ma a questo punto può succedere di tutto"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Impallomeni:" Livello difficoltà sorteggio Champions 6,5. Per Inzaghi può nascere una grande storia." Incocciati:" Un'Italiana può andare in finale di Champions. Il Benfica ha un grande attacco." Rossi:" Volevo il derby Inter - MIlan partita abbordabile. 60% Napoli." Di Napoli:" Livello di difficoltà sorteggio Champions 7. Inter 51% passaggio." - Maracanà con Marco Piccari e Susanna Marcellini

A parlare delle italiane nelle coppe a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati.

Come commenta i sorteggi Champions?

"Un'italiana andrà fuori e una va in semifinale, ma c'è la chance di averne due e magari una in finale. Il fatto che Milan e Napoli si devono affrontare mi dispiace".

Su Napoli-Milan?

"Il Milan è sfavorito, ma a questo punto il doppio confronto annulla tutto. Le motivazioni sono talmente alte che può succedere di tutto. Gente come Leao che sembra un po' così magari viene fuori in questo appuntamento. C'è curiosità però per questa sfida. Peccato che una esca fuori".