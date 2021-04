TMW RADIO - Ramaccioni sul Milan di Sacchi: "Era una grande orchestra con grandi professori"

L'ex dirigente del Milan Silvano Ramaccioni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Arrigo Sacchi, che oggi, 1° aprile, compie 75 anni: "Mi ricordo al Camp Nou che c'era scritto nell'ingresso al campo del 5-0 del Milan sul Real e ringraziavano il Milan per questi risultati. Aver lasciato il Milan per gli Usa? Meritava molto di più quella squadra. Era una grande orchestra con grandi professori quel Milan, molti dei quali li aveva plasmati lui. Erano grandi calciatori, ma la mano di Arrigo li ha portati alle stelle. Quando si parla di Arrigo e delle sue passeggiate notturne tra le camere di Milanello e le polemiche, si dice che pensava solo al calcio. Pensava agli uomini e li ha corretti dove dovevano essere corretti. Il calcio italiano era nato sulla paura delle gare esterne. Andare con lui fuori era come giocare in casa. La squadra approcciava sempre alla stessa maniera. ha creato una squadra sempre meravigliosa da vedere. Mi ricordo di un'amichevole contro il Manchester, vincemmo 3-2 e ci scrissero i 'professori italiani'. Fu fantastica".