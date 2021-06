TMW RADIO - Vierchowod: "Milan, accontenta Kessiè. È un pilastro di questa squadra"

L'ex calciatore Pietro Vierchowod a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sulle vicende in casa Milan.

Kessie, il Milan deve fare un passo verso il giocatore per non perderlo come Donnarumma e Calhanoglu?

"Lo scorso anno con Donnarumma è stato uno dei pilastri. Io andrei incontro alle sue richieste. Ha grandi richieste, non avrebbe problema a trovare un altra squadra".

Uno come Kessie, che vede partire due elementi importanti, può pensare ad un ridimensionamento e andare via?

"Se ho un giocatore che prende più di me ma mi fa vincere, non ho problemi. Oggi un giocatore normale prende tanto e gli altri ovviamente vanno a battere cassa. Ma è un problema creato dalle società. Oggi si chiedono adeguamenti anche dopo 6 mesi. Io dico poi che il Milan ha fatto bene a lasciare Calhanoglu, Donnarumma è sostituibile".

Intanto il Milan ha puntato Giroud come vice-Ibrahimovic:

"Non mi sembra un giocatore che possa fare la differenza".