TMW - Torino, in corso le visite mediche di Pietro Pellegri

Pietro Pellegri è arrivato al Centro di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Accompagnato dal team manager granata, suo papà Marco, il nuovo acquisto del club di via Arcivescovado sta sostenendo ora le visite mediche. Già in giornata, dunque, potrebbe aggregarsi ai nuovi compagni per l’allenamento al Filadelfia agli ordini di Ivan Juric, allenatore che aveva già conosciuto ai tempi del Genoa.