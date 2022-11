TMW - Un gol dopo l'altro in Turchia, ora Borini torna in A? Ci sono già tre club per gennaio

Fonte: tuttomercatoweb.com

Senza sosta e senza smettere mai di segnare. Fabio Borini, in Turchia da quasi due anni, non ha perso il vizio: in questa stagione è già a quota 8 in 13 gare con 4 assist, con la megia di uno ogni 120' giocati. Numeri che hanno riportato forte l'attenzione di molti club sul polivalente attaccante del Fatih Karagumruk che potrebbe, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, fare anche rientro in Italia a gennaio. Non mancano i club interessati: in molti cercano una punta mobile e rapace, Sampdoria, Spezia ed Hellas Verona si sono già iscritte alla corsa.