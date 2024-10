Tonali dominante, Spalletti: "Giocatore immenso. La partita può durare quanto gli pare"

Nella gara di ieri sera tra Italia e Israele, valida per la quarta giornata di Nations League e vinta dagli Azzurri con il netto risultato di 4-1, uno dei migliori in campo - ancora una volta - è stato Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero ora al Newcastle e tornato a fine agosto da una squalifica di un anno per scommesse. Nonostante tutto non sembra che il calciatore italiano stia risentendo in termini di condizione fisica e tecnica della lontananza dal campo. Se ne è accorto anche Luciano Spalletti.

Le parole di Spalletti su Sandro Tonali in conferenza stampa: "Tonali è quella roba lì, giocatore fortissimo, giocatore immenso direi per quello che sta facendo: ha fatto due rincorse al 90° con una frequenza di passo, una forza che è una roba veramente incredibile. La partita per lui può durare quanto gli pare: quando la accende va forte e quando la rimette in garage la macchina gli va forte un'altra volta