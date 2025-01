Tonali sulla Supercoppa: "La guarderò sicuramente. Spero vinca una sola squadra..."

In vista della finale di Supercoppa Italiana in programma stasera a Riyad tra Inter e Milan, Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero ora al Newcastle, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky: "La guarderò sicuramente perchè è una finale e un derby. Spero che vinca una sola squadra, non la dico neanche. Sarà una partita difficile, sappiamo quanto è forte l'Inter, speriamo che tutto vada per il verso giusto. La guarderò al 110%".

Inter-Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana in programma il 6 gennaio a Riyad (Arabia Saudita), sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity; come sempre, sarà possibile seguire il match in diretta anche via web con il live testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: lunedì 6 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.i