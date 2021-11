Tonali titolare contro l'Irlanda del Nord? Ambrosini: "Si è dimostrato pronto per certi livelli"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la probabile titolarità di Sandro Tonali con l'Italia che stasera affronterà l'Irlanda del Nord in un match decisivo per la qualificazione degli azzurri ai prossimi Mondiali: "Ha un’occasione clamorosa, nella partita più importante potrà far vedere quello di cui è capace e che in parte si già è visto nella mezzora finale contro la Svizzera. Si è dimostrato pronto per certi livelli".