Torino, Giampaolo si gioca la permanenza: anche Donadoni tra i nomi dei sostituti

Tra gli allenatori che non hanno cominciato al meglio la stagione, senza dubbio, figura Marco Giampaolo. L'ex allenatore rossonero, ora al Torino, ha ottenuto zero punti in tre partite giocate e questo lo ha inevitabilmente messo in una situazione complicata. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'ex tecnico del Milan si giocherà la fiducia nei prossimi impegni: tra i nomi dei possibili sostituti figura anche il nome di Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan e spesso accostato alla panchina dei rossoneri.