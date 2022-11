Torino, Pellegri: "Stimo Maldini e Massara, sono due grandi professionisti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pietro Pellegri, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere di Torino soffermandosi sull'esperienza vissuta in rossonero: "Abbiamo superato una grande squadra, conta questo per il mio Toro. Per quanto mi riguarda, ho ricordi belli, stimo tantissimo Paolo Maldini e Frederic Massara, grandi professionisti e persone eccezionali. Dovrò poi sempre ringraziare Pioli, senza dimenticare molti miei ex compagni".