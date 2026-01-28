Tre squadre in sei mesi: Abraham, dopo il Milan, lascia il Besiktas e torna all'Aston Villa

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il club turco del Besiktas ha annunciato di aver ceduto l'attaccante inglese Tammy Abraham all'Aston Villa, attualmente terzo in Premier League, per 21 milioni di euro. Il club di Istanbul aveva ieri aveva fatto valere il diritto di riscatto su Abraham. Abraham era stato in prestito dalla Roma per la prima metà della stagione. Il costo del trasferimento è stato di 13 milioni di euro, secondo il Besiktas. Il 28enne, sotto contratto con la Roma dall'estate del 2021, è stato ceduto in prestito al Milan per la stagione 2024-2025 prima di unirsi al Besiktas in Turchia, dove ha segnato 13 gol in tutte le competizioni.

Il giovane talento del Chelsea (11 presenze, l'ultima nel 2022) ha precedentemente giocato per l'Aston Villa nella stagione 2018-2019. I suoi 22 gol in Championship (seconda divisione) hanno contribuito alla promozione del club di Birmingham in Premier League. Abraham arriva come riserva di Ollie Watkins, l'unico attaccante disponibile per Unai Emery dopo la partenza di Donyell Malen per la Roma quest'inverno. (ANSA).