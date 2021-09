Tuttosport: "Gattuso si è ripreso il Milan: ma da tifoso"

"Gattuso si è ripreso il Milan: ma da tifoso": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che Ringhio ha seguito il suo Milan dal vivo in quasi tutte le partite di questa stagione visto che era a Marassi per la sfida contro la Sampdoria, era ad Anfield per il ritorno in Champions League del Diavolo, era in tribuna allo Stadium per il match contro la Juventus e inoltre è stato sugli spalti di San Siro per le gare contro Cagliari e Lazio.