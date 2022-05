UEFA, Seedorf entra nel CdA della Children's Foundation

Fonte: tuttomercatoweb.com

Clarence Seedorf entra a far parte del consiglio di amministrazione della UEFA Foundation for Children. L'ex centrocampista olandese, unico ad aver alzato la Champions League con tre club diversi, si è dedicato a progetti sociali sia durante che dopo la sua carriera da calciatore, usando il potere dello sport per ispirare un cambiamento positivo.

"Siamo lieti che Clarence si unisca alla famiglia della UEFA Children's Foundation", ha affermato il presidente Aleksander Čeferin, che è anche il presidente della Fondazione. "Non solo è stato uno dei calciatori di maggior successo della sua generazione, ma ha sempre cercato di rendere il mondo un posto migliore per gli altri".