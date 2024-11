Un altro Tapiro D'oro a Balotelli, lui ironizza: "Dovreste darlo a Vieira!"

Sesto Tapiro d'oro per Mario Balotelli, fresco di ritorno in Serie A con la maglia del Genoa dopo quattro anni di assenza. Pochi giorni dopo l’annuncio del suo arrivo in rossoblù il Grifone ha scelto per la panchina Patrick Vieira, proprio l’allenatore con cui SuperMario si era 'scontrato' quando entrambi erano al Nizza. "Non è vero che a Nizza non ci andavo d’accordo, è che io volevo andare a giocare a Marsiglia", ha spiegato Balotelli all'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli. "Avevamo qualche divergenza su alcune idee di calcio, ma a livello personale siamo sempre andati d’accordo. Il Tapiro dovreste darlo a lui!". E sul Vieira compagno di squadra, Supermario scherza: "Abbiamo giocato assieme all’Inter e al City: era tranquillo ma rompeva un po' le scatole".

Nei giorni scorsi lo stesso Patrick Vieira si è presentato in conferenza stampa (a due giorni dalla gara del Ferraris contro il Cagliari), rispondendo così alle domande su Balotelli: "Il calcio italiano è cambiato tanto, ci sono giocatori differenti ma la Serie A è un campionato molto difficile da giocare. Non è facile vincere ma abbiamo la qualità per far bene. Mario lo conosco molto bene, è un giocatore e una persona che mi piace. Deve continuare a lavorare ed essere a disposizione della squadra aiutandola a far bene e vincere. È un giocatore importante ma deve continuare a lavorare"