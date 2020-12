Van Bommel ricorda: "Avevo paura di Ibra da avversario, vi racconto perchè"

Mark van Bommel, ex centrocampista del Milan, ha raccontato in un podcast della BILD l'ultimo incontro con Ibrahimovic da avversario prima di ritrovarlo in rossonero, un Olanda-Svezia terminato 4-1: "Ibra era lì quando ho detto ai miei compagni di squadra all'intervallo: 'Ragazzi, dovete aiutarmi, perché Mi prenderà a calci quando la palla non è vicina!' Anche io avevo paura di lui".