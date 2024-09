Verso il derby, Cafu: "Fonseca troverà la mossa giusta"

In vista del derby di Milano, l'ex rossonero Marcos Cafu ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Che derby mi aspetto? Duro perché di fronte avremo (dice proprio così, ndr) una squadra forte, ma bisogna vincere per scalare la classifica. Se i nerazzurri ci battono, sarà più complicato recuperare e per questo dico che bisogna far bene.

La difesa a tre di Inzaghi, in questo momento, dà molte più garanzie di quella a quattro di Fonseca? In una gara tattica come questa, decisivi sono i dettagli e sono convinto che Fonseca troverà la mossa giusta”.