In vista del derby in programma dopo la sosta, Filippo Galli, ex difensore ed ex resposnabile del settore giovanile milanista, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport da chi si aspetta una grande partita tra i giocatori del Milan: "Due nomi: Calhanoglu, che ha preso per mano i compagni giocando con maturità, e Theo Hernandez. Sa sempre come fare male".