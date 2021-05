Verso l'Atalanta, Sacchi: "Il Milan deve tornare ad essere squadra in tutti i sensi, nulla è compromesso"

In vista del match di domenica del Milan in casa dell'Atalanta, l'ex rossonero Arrigo Sacchi ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Come affrontarla? Senza stravolgere nulla e cercando di tornare a essere squadra in tutti i sensi e in tutti i settori del campo. Vedete, i giovani sono fantastici perché, da un giorno all’altro, sono in grado di cambiare atteggiamento, di resettare tutto. Se sono intelligenti, i loro cervelli sono come delle spugne: apprendono tutto. Contro l’Atalanta chi l’ha detto che non è possibile vincere? La sfida è tosta, ma l’Atalanta ha la finale di Coppa Italia contro la Juve e spenderà parecchie energie per portare a casa il trofeo. Aggredirà per novanta minuti, correrà… Dunque, non tutto è deciso. Il Milan ha battuto 3-0 la Juve e 7-0 il Torino, sempre in trasferta, forse ha pensato di essere già arrivato, errore tipico delle formazioni giovani, e adesso deve riconquistare il terreno perduto. Ma nulla è compromesso".