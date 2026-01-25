Verso Roma-Milan, parla il doppio ex Cafu: "Rossoneri più riposati, ma i giallorossi hanno entusiasmo perché stanno andando forte"

Verso Roma-Milan, parla il doppio ex Cafu: "Rossoneri più riposati, ma i giallorossi hanno entusiasmo perché stanno andando forte"MilanNews.it
© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport
Oggi alle 15:11Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Marcos Cafu, doppie ex di Roma e Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della gara di questa sera all'Olimpico tra giallorossi e rossoneri: "Gara da scudetto? Senza dubbio sì. L’Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore. Che incontro mi aspetto? Bello e spettacolare perché si affronteranno due grandi squadre che stanno ottenendo risultati importanti. Forse superiori a quelli che tanti potevano immaginare a inizio stagione. Milan più riposato perchè non ha giocato in settimana come la Roma? I rossoneri saranno più riposati, ma i giallorossi hanno entusiasmo perché stanno andando forte. Sia in campionato sia in Europa. Per chi tiferò stasera? Mi godrò lo spettacolo”.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Colombo
Assistenti: Perrotti-Rossi M.
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso

DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it